До +18: синоптики пообіцяли осіннє потепління в Україні

В Україні в середу, 13 листопада, в Україну прийде потепління, завдяки повітряній масі, яка переміститься з південного заходу – з Балканського півострова.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише на Закарпатті вдень очікується невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі буде спостерігатися туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Погода в листопаді в Україні Ілюстрація

Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях і на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на крайньому півдні та Закарпатті до 18°; на сході країни і півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7- 12°.

У Києві – без опадів; температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко заявила, що в Україні в середу, 13 листопада, погоду визначатимуть антициклони, які зараз "сновигають" Європою.

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