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До +18: синоптик назвала дату потепління в Україні

3.7тЧитати матеріал російською

У неділю, 31 березня, на більшій частині України очікується потепління до +12... +18 градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, прогнозується сонячна погода.

Водночас вона зазначила, що поки буде домінувати холодне повітря, в ніч на 28 березня очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально тільки +4... +9 градусів, на заході +6... +11 градусів.

До +18: синоптик назвала дату потепління в Україні

За прогнозом синоптика, сніг відсунеться на південь України, 28 березня там можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу, лише Одеська область втримається від вологої погоди.

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Ще в західних областях пройдуть невеликі дощі, а в більшості областей України 28 березня буде сухо.

У Києві в четвер без опадів і холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень за рахунок сонячних прояснень потеплішає до +5... +8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальні погодні зміни в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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