До +18 і дощі: синоптикиня дала теплий прогноз по Україні

У середу, 18 грудня, в Україні очікується дуже тепла й зовсім не зимова погода, однак до кінця тижня деякі регіони все ж таки накриють опади.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, у більшості областях температура повітря протягом дня досягатиме +7… +13, а на заході та півдні до +10… +15 градусів.

"Схоже, що завтра остаточно прокинуться усі ведмеді, бабаки та хто там ще засинає на зиму. За такого тепла, які там дощі. Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто, опадів завтра не передбачається", – написала вона.

У середу, 18 грудня, в Україні очікується до 15 градусів тепла

Як зауважила синоптикиня, антициклон Urte із районів Чорного моря й Туреччини повідганяє усі дощі й сніги з території нашої країни. А південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

Погода 18 грудня в Україні Facebook/Наталія Діденко

"У Києві завтра планується пік прогулів серед студентів, школярів та практично усіх прошарків зайнятих громадян, офісних та не офісних. Бо хіба можна буде всидіти в приміщенні, коли на вулиці буде +12 градусів?" – пожартувала Діденко, розповідаючи про синоптичну ситуацію 18 грудня в столиці.

Вона підкреслила, що до кінця тижня в Україні триматиметься тепла і суха погода, а дощі з’являться ближче до вихідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

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