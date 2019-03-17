До +17! Синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні

В Україні на початку тижня очікується тепла і сонячна погода, проте вже у вівторок буде похолодання і дощі.

За даними Укргідрометцентру, в понеділок, 18 березня, місцями температура повітря прогріється до +17 градусів.

Так, у західних областях очікується переважно сонячна погода, проте в Ужгороді, Львові та Луцьку пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі очікується до +5, вдень прогріється до +14.

У східних областях опадів не буде. Вночі стовпчик термометра опуститься до 0 градусів, зате вдень очікується +10... +12 градусів. На півдні – сонячно. Вночі 0... +4, вдень потеплішає до +15 градусів.

У центральних областях очікується суха і тепла погода. Вночі +1... +4, вдень +13... +17 градусів. Найтепліше буде в Житомирі, Чернівцях та Хмельницькому. У Києві без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до +1 градуса, зате вдень буде +14... +16 градусів.

У вівторок, 19 березня, погода візьме курс на похолодання і дощі. У західних областях вночі +2... +5 градусів, удень +6 ... + 9 градусів із короткочасними дощами. У східних областях буде сонячно. Вночі до -2, зате вдень +11.... +13.

На півдні без опадів. Температура повітря вночі опуститься до +1, вдень +11... +13 градусів. У центральних областях також не обійдеться без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до +2, вдень +7... +12. У Києві пройдуть дощі. Температура вночі +3... +5, вдень +8... +10 градусів.

У середу, 20 березня, дощі відступлять, але потепління поки не очікується. У західних областях буде сонячна погода. Вночі температура опуститься до 0, зате вдень буде +6... +9 градусів. На сході буде без опадів, але вночі – заморозки до -2. Вдень +11... +13.

У південних областях України вночі +1... + 4, вдень +11... +13. А в центральних областях вночі стовпчик термометра опуститься до +2, вдень потеплішає до +10. У Києві без опадів. Температура повітря вночі +3... +5, вдень +8... +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 16 і 17 березня синоптики оголошували штормове попередження через сильні пориви вітру в деяких регіонах.

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