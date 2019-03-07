До +17: синоптик дала прогноз на затяжні вихідні по Україні

На території України в вихідні дні, 8, 9 і 10 березня, очікується тепла погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря протягом дня складе +8 +14 градусів, на заході +10 +17 градусів.

На північному сході повітря буде свіжим + 5 + 9 градусів, також прогнозується поривчастий вітер.

За прогнозом синоптика, 8 березня атмосферний фронт може нагнати хмари і дощ в західні і північні області. На півдні, в центральній частині і на сході буде суха погода.

У Києві температура повітря вдень складе +12 +15 градусів. "Але залишається поривчастий вітер і можуть набігти хмари з невеликим дощем", - додала Діденко.

9 березня очікується комфортна погода, буде тепло і сонячно. 10 березня посилиться вітер, збільшиться хмарність, пройде дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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