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До +15! Синоптик повідомила про різке потепління в Україні

2.7тЧитати матеріал російською

В Україні у вівторок, 5 березня, очікується до +15 градусів тепла. Водночас опади будуть незначні.

"Денна температура повітря досягне +6... +10 градусів, на заході до +12, а на півдні, особливо в Одеській області, до +12...+15 градусів. Навіть уночі не те що без морозів, але і без "нулів", передбачається +2... +6 градусів", — повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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Вітер очікується північно-східний, південно-західний, атлантичний.

"Дощі, місцями й невеликі, пройдуть у західних і північних областях. У Карпатах із мокрим снігом. На решті території України буде сухо", — зазначила синоптик.

У Києві вівторок — вологий, вітряний, але теплий. Протягом дня 5 березня очікується до +8... +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські синоптики пообіцяли теплу весну, яка здивує рекордною спекою і різкими перепадами температури.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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