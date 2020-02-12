До +15! В Україну йде різке потепління: Гідрометцентр назвав дату

Україну очікує період потепління, який триватиме три дні.

"17, 18 і 19 лютого буде досить тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +8 градусів і вище, в південних районах до +13... +15 градусів", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Нічні температури будуть коливатися. Два дні нижче нуля, два дні вище нуля. Загалом від -3 до +3 градусів", – додав він.

Україну чекають три весняні дні

У період з 12 по 17 лютого синоптик прогнозує "спокійну погоду". "Вдень переважно позитивна температура, вночі близько 0 градусів. Невеликі опади пройдуть лише 15 лютого у вигляді снігу та мокрого снігу".

За його прогнозами, після трьох днів потепління, з 20 лютого, знову розпочнеться похолодання, "але це похолодання щодо потепління". "Температура повернеться до тих значень, які були до того – на 3-5 градусів нижче. Загалом по Україні температура повітря вдень не перевищуватиме 10 градусів", – уточнив синоптик.

Він додав, що "про настання весни поки що говорити зарано".

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич повідомив про те, що до кінця лютого ситуація з погодою в Європі істотно не зміниться.

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