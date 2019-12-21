Головна Новини
21 грудня • оновлено в 06:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До +14! В Україні увірветься нова хвиля потепління

660
Читати матеріал російською

В Україну в суботу, 21 грудня, прийде потепління. У південних регіонах країни температура досягне +14 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У той же час на сході країни вночі очікуються заморозки до -4 градусів.

Новини
Погода змінюється: синоптик розповів, що чекає на українців

На заході України буде до +10 градусів, тут пройде невеликий дощ. У центрі очікується до +9. На сході вдень до +6. На півдні України, в Одеській і Миколаївській областях, буде до +12, а в Криму до +14 градусів.

У Києві в цей день температура повітря досягне +9 градусів, опадів не передбачається.

До +14! В Україні увірветься нова хвиля потепління

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду. Тут з'явилися гриби і розцвіли квіти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги