До +14! В Україні увірветься нова хвиля потепління

В Україну в суботу, 21 грудня, прийде потепління. У південних регіонах країни температура досягне +14 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У той же час на сході країни вночі очікуються заморозки до -4 градусів.

На заході України буде до +10 градусів, тут пройде невеликий дощ. У центрі очікується до +9. На сході вдень до +6. На півдні України, в Одеській і Миколаївській областях, буде до +12, а в Криму до +14 градусів.

У Києві в цей день температура повітря досягне +9 градусів, опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду. Тут з'явилися гриби і розцвіли квіти.

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