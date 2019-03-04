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До +14 і сніг: синоптики дали суперечливий прогноз погоди в Україні

229.1тЧитати матеріал російською

В Україні в понеділок, 4 березня, очікується дощова, але тепла погода. Найтепліше в цей день буде на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, на Прикарпатті та Закарпатті очікується до +14 градусів, однак і тут не обійдеться без опадів.

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Морози до -14: синоптик дала точний прогноз погоди в Україні

У центрі України буде до +10, на півдні країни — до +8, а на сході температура повітря не перевищить +6 градусів. При цьому в центрі очікуються сильні зливи, а в Харкові, Сумах, Луганську і Донецьку — сильний мокрий сніг.

Тим часом на курортах Єгипту — до +24 тепла. У Туреччині поки лише до +17.

До +14 і сніг: синоптики дали суперечливий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські синоптики пообіцяли теплу весну, яка здивує рекордною спекою і різкими перепадами температури.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Wertz Joyce
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