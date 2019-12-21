До +14, але з дощами: синоптикиня уточнила "весняний" прогноз погоди в Україні

У неділю, 22 грудня, в Україні очікується тепла погода, але вірогідні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook, відзначивши, що похолодання прийде лише ближче до Нового року – в 27-28 числах.

"22 грудня в Україні буде тепло, протягом дня +8 +12 градусів, на півдні до +14 градусів! Вітер південно-західний, веселий, весняний. Повітря завтра всюди буде вологим, як не з дощем, так із туманом, тому дихати людям із бронхо-легеневими недугами буде некомфортно", – зазначила Діденко.

У Києві також очікуються дощі і вітер. Однак повітря прогріється до +10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня Укргідрометцентр

Ілюстрація vesti.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явився уточнений прогноз погоди в Україні на Новий рік. За словами синоптиків, 2020-й зустріне досить тепло, однак, можливо, з дощами чи снігом.

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