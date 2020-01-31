До +13: в Україну увірветься справжня весна

На вихідних, 1 і 2 лютого, в Україні увірветься справжня весна. Температура повітря досягне аномальних для зими +13 градусів.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко. При цьому з потеплінням в Україну прийде і сильний вітер.

"У суботу-неділю можна буде відчути весну, буде пахнути як перший ніжно-рожевий гіацинт. 1 лютого очікується вдень до +4...+10 градусів. 2 лютого – до +7...+13 градусів", – повідомила синоптикиня.

У Києві в суботу до +5 градусів, в неділю до +7 градусів. При цьому в Україні пройдуть дощі і посилиться вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 31 січня, погоду в Україні визначатиме так званий парад атмосферних фронтів, через що на більшій частині території країни пройдуть дощі і мокрий сніг.

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