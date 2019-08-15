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До +13, проливні дощі і грози: з'ясувалося, де в Україні розбушується буря

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У четвер, 15 серпня, на північному заході України істотно похолодає, на решті території, як і раніше, буде сухо і жарко.

У західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі очікується 13-18°, вдень 17-22°, у Вінницькій та Київській областях 22-27°.

Новини
Спека відступить, але не скрізь: прогноз погоди в Україні на 15 серпня від ObozTV

Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

На решті території без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у Чернігівській області 24-29°.

У Києві 15 серпня буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

До +13, проливні дощі і грози: з'ясувалося, де в Україні розбушується буря

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнювали, що після свята Маковея 14 серпня погода в Україні буде складною протягом усього тижня, до 17-18 серпня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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