|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

До +12: синоптики повідомили про різке потепління в Україні

542Читати матеріал російською

Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, почне поліпшуватися, температура повітря місцями підвищиться до +12 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Відзначається, що в останній робочий день тижня в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура вночі від +2 градусів до -3 морозу, вдень + 7-12 тепла, у східній частині і в Карпатах вночі 0-5 морозу, вдень +4-9 градусів.

Новини
Буде спекотно! Синоптики повідомили про погоду у день виборів в Україні

До +12: синоптики повідомили про різке потепління в Україні

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/ , Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

До +12: синоптики повідомили про різке потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, чотирьох місяців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки