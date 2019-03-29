До +12: синоптики повідомили про різке потепління в Україні

Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, почне поліпшуватися, температура повітря місцями підвищиться до +12 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Відзначається, що в останній робочий день тижня в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура вночі від +2 градусів до -3 морозу, вдень + 7-12 тепла, у східній частині і в Карпатах вночі 0-5 морозу, вдень +4-9 градусів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/ , Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня тривалість метеорологічного літа в XXI столітті збільшилася на тиждень і досягає 124 днів, чотирьох місяців.

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