До +12! Синоптики дали весняний прогноз погоди в Україні

У понеділок, 3 лютого, в Україні очікується тепла, як для лютого погода. Температура повітря на півдні країни досягне +12 градусів.

При цьому по всій території країни, крім Сум і Чернігова, очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також по всій території країни оголошено I жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, пориви якого досягнуть 20 м/с. На заході України очікуються дощі, температура досягне +8 градусів. У центрі буде до +7, також дощитиме. На сході України сильний дощ, температура повітря досягне +5...+7 градусів.

У південних регіонах України +10...+12, пройдуть дощі. У Києві в понеділок до +7 градусів, дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні простежуються аномальні кліматичні зміни, які несуть багато загроз для населення.

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