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До +10: синоптики попередили про нове похолодання в Україні

17.7т Читати матеріал російською

У понеділок, 15 липня, по всій Україні, за винятком східної частини країни, очікуються дощі з грозами, а температура в окремих регіонах опуститься до +10.

Без опадів тиждень почнеться тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях, передає Укргідрометцентр.

Вночі очікується +10-13 на заході, півночі та в центрі. +12-14 буде на сході, 14-16 градусів тепла в південних областях і +16-18 в Криму.

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До +10: синоптики попередили про нове похолодання в Україні

КиевПравда

Вдень 19-22 градусів тепла синоптики прогнозують на заході, +21-24 на півночі і в центрі, 23-25 градусів тепла на сході і +24-26 в південних областях.

Погода 15 липня

Погода 15 липня

Скріншот

Опади будуть супроводжуватися сильними поривами вітру – до 10 метрів в секунду.

У Києві 15 липня пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що пекельної спеки в липні поточного року українці вже не побачать, хоча дощі тимчасово припиняться.

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня в північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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