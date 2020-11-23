До +10: синоптик назвав дату потепління в Україні

Потепління в Україні розпочнеться з 26 листопада. В окремих регіонах повітря прогріватиметься до +10 градусів.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів синоптик Роман Мурмило. "В найближчі 5 днів в різних областях в окремі години ми спостерігатимемо мокрий сніг та дощ. Температура вночі буде близько нуля, від 4 градусів морозу до 2-3 градусів тепла, а в денні години від 0 до 5 градусів тепла", – повідомив він.

З четверга, 26 листопада, до кінця місяця опадів не очікується. Температура повітря вночі також коливатиметься навколо нуля – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, "з поступовим підвищенням денної температури до +1... +7 градусів, а на заході та півдні країни навіть до +10 градусів", – сказав синоптик.

Переважно плюсова температура в денні години очікується і на початку грудня, уточнив він.

Синоптик додав, що "передзим’я в Україні завжди відзначається мінливим характером погоди – мокрий сніг та дощ, температура вночі мінус, вдень плюс".

Як писав OBOZREVATEL, Український гідрометцентр озвучив прогноз погоди на найближчі вихідні, 21-22 листопада.