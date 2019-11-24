Головна Новини
24 листопада • оновлено в 16:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До +10: синоптик назвала дату потепління в Україні

3.9т
Читати матеріал російською

Потепління очікується в Україні тільки до кінця тижня, а найближчої ночі буде мінусова температура.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що у країні ще залишиться холодний антициклон Quincу.

"Найближчої ночі в Україні очікується -3... -9 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 4 тепла. На Заході й Півдні вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень +1... +6 градусів тепла, на Закарпатті до +6... +10 градусів", – пояснила Діденко.

Погода в Україні

Погода в Україні

"Ліга"

Новини
Дощ з мокрим снігом: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

За її словами, істотних опадів не очікується. Можливі короткочасні дощі у західних областях та на Вінниччині.

"Вітер південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви залишаться, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї. У Києві понеділок буде холодним і сухим. Уночі -5... -7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла. Потепління й опади – з 28-го листопада", – підсумувала Діденко.

До +10: синоптик назвала дату потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде здебільшого теплою й з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки. Температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги