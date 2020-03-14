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14 березня • оновлено в 10:45
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/ Розслідування

"ДНР" привидівся пекельний обстріл ЗСУ: кажуть про поранених мирних жителів

2.3т
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Російські терористи на Донбасі безпідставно звинуватили українських захисників в обстрілі жилих районів тимчасово окупованої Горлівки з 122-мм артилерії.

У підконтрольних "ДНР" ЗМІ говориться про нібито поранення в результаті обстрілу трьох місцевих жителів, серед яких 14-річний підліток.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

"24 канал"

Також терористи заявили про пошкодження трьох будинків в районі шахти ім. Гагаріна.

Як писав OBOZREVATEL, за період з 6 по 12 березня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 50 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї.

Загинуло четверо українських військовослужбовців, поранення отримали 22 бійця.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України терористи "ДНР" Донбас
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже согласно бр.ех.лив.ому обозу, ВСУ уб.ив.ает мирных жителей, а ополченцы военных.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз как-то вяло отбрехивается. Видимо даже там понимают, что каратели убивают мирных жителей.
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