"ДНР" показала звільнених українців: перше фото

У мережі з'явилося перше фото українців, яких невизнана республіка "ДНР" передала Україні в рамках обміну полоненими 16 квітня.

Знімок було опубліковано на пропагандистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога". Зазначимо, що терористи передали Україні 9 осіб.

Процедура обміну розпочалася зранку 16 квітня. Станом на 10:00 завершився перший етап біля окупованої Горлівки. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, в режимі онлайн.

Telegram / Зрада чи Перемога

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України в ТКГ Богдан Бондар підтвердив, що обмін справді планується на 16 квітня.

Також з'явився список із понад 30 українців, які перебувають у полоні в бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

Нагадаємо, що вдень 15 квітня в Офісі президента повідомили про черговий етап взаємного звільнення полонених: відбуваються останні узгодження щодо списку та логістики.