"ДНР" показала звільнених українців: перше фото

У мережі з'явилося перше фото українців, яких невизнана республіка "ДНР" передала Україні в рамках обміну полоненими 16 квітня.

Фото було опубліковано на пропагандистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога". Зазначимо, що терористи передають Україні 9 осіб.

Процедура обміну розпочалася зранку 16 квітня. Станом на 10:00 завершився перший етап біля окупованої Горлівки. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, в режимі онлайн.

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Telegram / Зрада чи Перемога

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