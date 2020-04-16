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16 квітня • оновлено в 10:29
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"ДНР" показала звільнених українців: перше фото

1.3т
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У мережі з'явилося перше фото українців, яких невизнана республіка "ДНР" передала Україні в рамках обміну полоненими 16 квітня.

Фото було опубліковано на пропагандистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога". Зазначимо, що терористи передають Україні 9 осіб.

Процедура обміну розпочалася зранку 16 квітня. Станом на 10:00 завершився перший етап біля окупованої Горлівки. OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, в режимі онлайн.

Новина доповнюється ..

"ДНР" показала звільнених українців: перше фото

Telegram / Зрада чи Перемога

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Автор
Гліб Іванов
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну скоро ждем третью часть акуительных историй)
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Суспільство

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