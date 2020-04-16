"ДНР" доставила полонених на місце обміну: всі подробиці

Терористична "ДНР" доставила до контрольно-пропускного пункту "Горлівка", де 16 квітня має пройти обмін полоненими з Україною, автобус з учасниками процесу.

Про це повідомляють ресурси сепаратистів. Супроводжує в'язнів терористів "поліція республіки".

За попередніми даними, обмін повинен стартувати о 8:00. Учасники приступили до процесу дактилоскопії.

Підтвердження української сторони поки що немає.

"ДНР" доставила полонених на місце обміну (ілюстрація) Сегодня

Підтвердження української сторони поки що немає.

За даними терористів, представники "силових відомств" і ОБСЄ вже прибули на місце передачі полонених.

"ЗМІ" сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України в ТКГ Богдан Бондар підтвердив, що обмін дійсно планується на 16 квітня.

Також з'явився список з понад 30 українців, які перебувають в полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

Нагадаємо, що вдень 15 квітня в Офісі президента повідомили про черговий етап взаємного звільнення полонених: відбуваються останні узгодження щодо списку та логістики.