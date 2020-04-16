"ДНР" доставила полонених на місце обміну: всі подробиці
Терористична "ДНР" доставила до контрольно-пропускного пункту "Горлівка", де 16 квітня має пройти обмін полоненими з Україною, автобус з учасниками процесу.
Про це повідомляють ресурси сепаратистів. Супроводжує в'язнів терористів "поліція республіки".
За попередніми даними, обмін повинен стартувати о 8:00. Учасники приступили до процесу дактилоскопії.
Підтвердження української сторони поки що немає.
Підтвердження української сторони поки що немає.
За даними терористів, представники "силових відомств" і ОБСЄ вже прибули на місце передачі полонених.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України в ТКГ Богдан Бондар підтвердив, що обмін дійсно планується на 16 квітня.
Також з'явився список з понад 30 українців, які перебувають в полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.
Нагадаємо, що вдень 15 квітня в Офісі президента повідомили про черговий етап взаємного звільнення полонених: відбуваються останні узгодження щодо списку та логістики.