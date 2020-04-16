Головна Новини
16 квітня • оновлено в 08:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"ДНР" доставила полонених на місце обміну: всі подробиці

7.5т
Читати матеріал російською

Терористична "ДНР" доставила до контрольно-пропускного пункту "Горлівка", де 16 квітня має пройти обмін полоненими з Україною, автобус з учасниками процесу.

Про це повідомляють ресурси сепаратистів. Супроводжує в'язнів терористів "поліція республіки".

За попередніми даними, обмін повинен стартувати о 8:00. Учасники приступили до процесу дактилоскопії.

Підтвердження української сторони поки що немає.

"ДНР" доставила полонених на місце обміну (ілюстрація)

"ДНР" доставила полонених на місце обміну (ілюстрація)

Сегодня

Підтвердження української сторони поки що немає.

За даними терористів, представники "силових відомств" і ОБСЄ вже прибули на місце передачі полонених.

"ДНР" доставила полонених на місце обміну: всі подробиці

"ЗМІ" сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник України в ТКГ Богдан Бондар підтвердив, що обмін дійсно планується на 16 квітня.

Також з'явився список з понад 30 українців, які перебувають в полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.

Нагадаємо, що вдень 15 квітня в Офісі президента повідомили про черговий етап взаємного звільнення полонених: відбуваються останні узгодження щодо списку та логістики.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Україна отримає партію гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу.

  • У Китаї підтвердили новий шлях передачі коронавірусу: заразитися може будь-хто.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги