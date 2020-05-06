У Дніпропетровській області у вівторок, 5 травня зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – виявлені ще 90 хворих.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Для регіону це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.
"Найбільша кількість захворілих COVID за добу в нашій області. В цілому 90", – сказано в повідомленні.
Дніпропетровщина побила антирекорд із коронавірусу
Укрінформ
Нові випадки зафіксовані:
м. Дніпро – 35,
Кривий Ріг – 40
Нікополь – 3,
м. Кам'янське – 1,
Новомосковськ – 1
Дніпровський район – 1,
Криничанський – 1
Новомосковський район – 1,
Софіївський район – 6
Солонянський район – 1.
"Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків", – додали в облраді.
Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня Дніпропетровщина виявилася в трійці областей з найбільшою кількістю хворих на коронавірус, виявлених за добу.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".