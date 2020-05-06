У Дніпропетровській області у вівторок, 5 травня зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – виявлені ще 90 хворих.

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Для регіону це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.

"Найбільша кількість захворілих COVID за добу в нашій області. В цілому 90", – сказано в повідомленні.

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Нові випадки зафіксовані:

м. Дніпро – 35,

Кривий Ріг – 40

Нікополь – 3,

м. Кам'янське – 1,

Новомосковськ – 1

Дніпровський район – 1,

Криничанський – 1

Новомосковський район – 1,

Софіївський район – 6

Солонянський район – 1.

"Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків", – додали в облраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня Дніпропетровщина виявилася в трійці областей з найбільшою кількістю хворих на коронавірус, виявлених за добу.

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