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6 травня • оновлено в 07:21
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Дніпропетровщина побила антирекорд із коронавірусу: майже 100 випадків за день

7.3т
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У Дніпропетровській області у вівторок, 5 травня зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – виявлені ще 90 хворих.

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Для регіону це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.

"Найбільша кількість захворілих COVID за добу в нашій області. В цілому 90", – сказано в повідомленні.

Дніпропетровщина побила антирекорд із коронавірусу

Дніпропетровщина побила антирекорд із коронавірусу

Укрінформ

Нові випадки зафіксовані:

  • м. Дніпро – 35,

  • Кривий Ріг – 40

  • Нікополь – 3,

  • м. Кам'янське – 1,

  • Новомосковськ – 1

  • Дніпровський район – 1,

  • Криничанський – 1

  • Новомосковський район – 1,

  • Софіївський район – 6

  • Солонянський район – 1.

"Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків", – додали в облраді.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня Дніпропетровщина виявилася в трійці областей з найбільшою кількістю хворих на коронавірус, виявлених за добу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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