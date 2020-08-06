6 серпня міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском. Сторони домовилися про подальшу співпрацю, зокрема щодо поглиблення переведення муніципальних послуг в електронний формат.

Дніпро переймає досвід Естонії зі створення пожежних дружин і діджиталізації, – Філатов

"Працівники нашої мерії їздили в Естонію по обміну досвідом, волонтери вивчали досвід пожежних дружин. Ці знання ми нині поступово реалізовуємо у віддалених районах, де немає пожежних станцій. У селищі Таромське, що за 28 кілометрів від середмістя, зробили волонтерський пожежний пункт – за естонським зразком. Чимало взято і з досвіду діджиталізації муніципальних програм – реєстр мешканців, електронні черги в лікарнях", – розказав мер міста Борис Філатов.

Зі свого боку, Надзвичайний та Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск зазначив, що в його країні пожежні волонтерські дружини давно стали звичним явищем.

"Я знаю чимало таких людей, хоча сам не волонтер. Вони вмотивовані, адже захищають безпеку свого селища чи маленького містечка. Добре почути, що ви змогли інспіруватися в цих питаннях", – сказав пан посол.

Загалом у Дніпрі представники дипломатичної делегації Естонської Республіки відвідали низку підприємств, а ще планують зустрічатися з представниками ДСНС. Борис Філатов також додав:

Дніпро переймає досвід Естонії зі створення пожежних дружин і діджиталізації, – Філатов

"Попри те, що ця служба в центральному підпорядкуванні, місто допомагає рятувальникам із обладнанням, спецодягом, придбанням палива. За великим рахунком, в умовах децентралізації такі служби мають бути в підпорядкуванні місцевого самоврядування. Утім, тренд децентралізації нині, на жаль, згортається", – сказав мер Дніпра.