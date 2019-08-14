"Дніпро – наш": окупанти вимагають запустити воду до Криму

Окупаційна "влада" Криму, яка ще кілька місяців тому заявляла, що анексований півострів не потребує дніпровської води, має намір звернутися до керівництва РФ із проханням ініціювати переговорний процес із Україною про поновлення поставок.

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"Дніпро – наш"

Про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро заявив так званий заступник голови Ради міністрів, постпред Криму при президенті РФ Георгій Мурадов.

"Чиновник" аргументував свою позицію тим, що річка бере свій витік у Росії, а отже Дніпро – "наш". У зв'язку з цим окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ із проханням ініціювати переговорний процес з українською владою про відкриття Північно-Кримського каналу.

Північно-Кримський канал "Главком"

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, можливо, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – сказав він.

Ініціювати переговорний процес, за словами росіянина, необхідно для того, щоб вирішити багато питань північній частині Криму.

"Нам вода від України не потрібна"

На початку липня 2019 року про відновлення поставок води на анексований півострів заявив тоді ще скандальний кандидат у народні депутати, а тепер офіційний нардеп від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев liga.net

"Відключивши воду в окупованому Росією Криму, Україна шкодить своїм же громадянам", – заявив тоді майбутній парламентар.

За його словами, в самій політичній силі ще не сформована позиція з цього питання, але сам ексрадник президента переконаний, що це не тільки шкодить кримчанам, але ще є абсолютно марним методом для повернення анексованої території.

"Мені здається, що це не той метод, який потрібно використовувати для відновлення контролю за нашими територіями", – заявив він.

Гетманцев виявився не єдиним у своїй заяві, його думку підтримав колишній представник президента в Криму Борис Бабін, втім, його позиція виявилося менш кардинальною. Він пропонує відновити подачу води через Північно-Кримський канал в обмін на деокупацію північної частини анексованого півострова.

На його думку, відновлення водопостачання 400-кілометровим каналом "буде крахом усіх надій на деокупацію, це буде державною зрадою у кримінально-правовому сенсі, і, звісно, це буде зрадою інтересів українського народу", але при цьому Україна зі свого боку може піти на переговори.

Борис Бабін "Радіо Свобода"

"Наприклад, у нас є територія Північного Криму, це два мономіста – Красноперекопськ і Армянськ, які сьогодні найбільше страждають від відсутності води, бо підприємства скоро закриватимуться, водні горизонти порожні, і звідти люди їхатимуть найперше", – розповів Бабін.

Бабін вважає, що українська сторона може запропонувати РФ відновити водопостачання, що допоможе запобігти гуманітарній катастрофі та перетворенню півострова "на пустелю".

Тільки, як з'ясувалося, окупантам дніпровська вода не потрібна. Таку заяву зробив "спікер російського парламенту Криму" Володимир Константинов.

"Нам вода від України не потрібна. Вона страшенно забруднена. Мені нещодавно сказали фахівці, що вода, яка надходила до Криму, сприяла зростанню онкологічних захворювань. Що там ллється, ніхто не контролює... Зараз вони нехай самі розбираються зі своїми проблемами", – сказав він, у відповідь на звернення експрезидента Криму Юрія Мєшкова до українського президента Володимиру Зеленському з проханням пустити дніпровську воду на півострів.

Що робитиме Україна

Що збираються вирішувати з поставками води до Криму у президента та Верховної Ради, поки невідомо. З Офісу президента з питань Криму ніякої інформації не надходить, а нове скликання парламенту збереться тільки 29 серпня.

Щоправда, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич вже заявив: "Всі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають жодної правової або міжнародно-правової підстави".

Самі кримські татари, які живуть на материковій частині України, також висловлюються категорично проти подачі дніпровської води на півострів.

Один з ініціаторів блокади Північно-Кримського каналу у 2014 році Ленур Іслямов прямо заявив, у разі якщо нова влада дійсно вирішать зняти водну блокаду з Криму, Іслямов обіцяє всіляко цьому перешкоджати.

"За всіх кримських татар говорити не буду, але особисто я буду стояти там з усіма тими, хто підтримує мою позицію, і поки будуть сили і можливості, ми не дозволимо це зробити", – сказав кримчанин у коментарі OBOZREVATEL.

Зі свого боку український журналіст, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв запропонував уявити, яким чином відбуватиметься відновлення подачі води до Криму.

"Кримські татари, осіб сто чи тисяча, разом з іншими українськими патріотами встануть на дно каналу. І все – запускайте воду! Якщо вам не страшно. Нам – ні. На цьому, щоб більше не гаяти часу, дискусію по темі пропоную вважати закритою", – написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Для того, щоб Україна погодилася подати воду до Криму, є лише одна умова, заявив у коментарі OBOZREVATEL заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров.

"Є одна умова – дати спокій Україні, піти з Криму, прибрати свої війська, і тоді вода піде", – сказав Умеров.

За його словами, кримські татари виступатимуть проти, якщо українська влада вирішать піти на поступки РФ.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав "навіть гіпотетично не думати" про відновлення поставок води і світла до анексованого Росією Криму. На його думку, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, у протистоянні російській агресії і для звільнення захоплених територій.

"Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливої поставки води, електроенергії чи відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів, – написав Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

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