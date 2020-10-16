Протягом доби в українській сегменті Інстаграма розігралася справжня трагедія. Відомий інстаблогер Дмитро Стужук 8 днів тому захворів COVID-19 в Туреччині, де він був на семінарі. Він щодня робив огляди про те, як ішов хід хвороби.

Загалом ситуація не виглядала загрозливою, хоча він розповідав про проблеми, що виявлялися в ході перебігу хвороби. Потім його поклали в лікарню, але буквально через добу він вийшов звідти, оскільки йому дозволили лікуватися на самоізоляції. Він зробив огляди і з лікарні. В общем-то він виглядав досить міцним.

Після виходу Стужук записував ролики в позитивному форматі, радіючи і показуючи як все йде на поправку. Потім він прийняв ванну. А у нього, як виявилося, слабке серце, надірване в тому числі тренуваннями в спортзалі.

Серце зупиняється і його відправляють в реанімацію. Там клінічна смерть і через добу смерть. Ковід особливо жорстко б'є по людях з такими хворобами. І можна сказати, що Стужука погубило халатне ставлення до свого життя і слава. Слава штовхала приндитися, безпечність - робити божевільні кроки. І по факту не допомогли ні сотні тисяч передплатників у нього і ще більше у його колишньої дружини Софії Стужук (5,1 млн передплатників). Троє дітей залишилися без батька. Мати без сина. Похмура картина зіткнення медійності з реальністю. Ставтеся до ковіду серйозно. Будьте розсудливі. Бережіть себе і близьких.

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