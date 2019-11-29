Мало не "убив" Януковича яйцем: з'ясувалося, ким став студент, який атакував експрезидента. Фото

Студентом, який поцілив у 2004 році в експрезидента України Віктора Януковича яйцем, виявився нинішній заступник голови Івано-Франківської держадміністрації Дмитро Романюк.

Фото з ним показав у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Герой дня. Пам'ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, – це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Упевнений, що будемо про нього ще чути, як про ефективного менеджера, значно більше", – написав чиновник.

Криклій показав фото з Романюком, який кинув яйцем в Януковича Facebook Владислава Криклія

Романюк, який кинув яйцем в Януковича, став чиновником Цензор.НЕТ

Нагадаємо, інцидент з Януковичем трапився 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську. Романюк тоді був 17-річним студентом економічного факультету. Від його удару тодішній прем'єр-міністр і кандидат у президенти втратив рівновагу і впав перед камерами.

Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що "її бос під крапельницею" і в нього влучили "важким тупим предметом".

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У 2015 році Романюк очолив Департамент євроінтеграції та розвитку туризму Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент ФБУ Михайло Бродський розповів, що стояло за історією про Януковича і крадені шапки.

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