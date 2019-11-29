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30 листопада • оновлено в 10:47
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Мало не "убив" Януковича яйцем: з'ясувалося, ким став студент, який атакував експрезидента. Фото

41.4т
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Студентом, який поцілив у 2004 році в експрезидента України Віктора Януковича яйцем, виявився нинішній заступник голови Івано-Франківської держадміністрації Дмитро Романюк.

Фото з ним показав у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Герой дня. Пам'ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Упевнений, що будемо про нього ще чути, як про ефективного менеджера, значно більше", – написав чиновник.

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Криклій показав фото з Романюком, який кинув яйцем в Януковича

Криклій показав фото з Романюком, який кинув яйцем в Януковича

Facebook Владислава Криклія

Романюк, який кинув яйцем в Януковича, став чиновником

Романюк, який кинув яйцем в Януковича, став чиновником

Цензор.НЕТ

Нагадаємо, інцидент з Януковичем трапився 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську. Романюк тоді був 17-річним студентом економічного факультету. Від його удару тодішній прем'єр-міністр і кандидат у президенти втратив рівновагу і впав перед камерами.

Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що "її бос під крапельницею" і в нього влучили "важким тупим предметом".

Мало не "убив" Януковича яйцем: з'ясувалося, ким став студент

Мало не "убив" Януковича яйцем: з'ясувалося, ким став студент

У 2015 році Романюк очолив Департамент євроінтеграції та розвитку туризму Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент ФБУ Михайло Бродський розповів, що стояло за історією про Януковича і крадені шапки.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Віктор Янукович Владислав Криклій 
Місце
Україна
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
В 17 лет - мелкий вонючий шпанёнок, в 30 лет зам.гауляйтера одного из самых фашистских быдлятников самой нищей страны. Полезного за всю жизнь не сделал ничего. Нормальная карьера укponо-цефала. А вы, лузеры, сосите на свою зряплату в 4000 хрювенек.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Когда он успел стать умным?
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Кофанов Владимир
Кофанов Владимир
Дербмо этот ваш Романюк, как и прочие активисты майдана. Это из-за них мы теперь все живем в дерьме
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