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16 листопада • оновлено в 16:33
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Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк

1.1т
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ЗМІ поширили неіснуючу заяву депутата Чернівецької обласної ради Дмитра Павела, стверджуючи, що він закликав створити в Україні Румунський район.

Спочатку фейк опублікувало видання "Ведомости Україна", за ним же підхопили і топові російські та українські медіа. З'явилися також аудіозаписи з Павелом (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"На території Чернівецької області серед районів, які є переважно румуномовними або де проживає велика кількість етнічних румунів це Сторожинецький, Глибоцький, Новоселицький, частково Хотинський. Але Герцаївський район переважно румуномовний. Останній перепис у 2001 році показав, що там на 95% румуномовне населення... Тому його жителям необхідно самовизначитися як румуни і створити громаду в межах району і, глобально кажучи, адміністративно і політично оформляти його як Румунський", – нібито процитували представника "Опозиційного блоку".

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Віддати румунам частину України: в мережі розігнали фейк

Віддати румунам частину України: в мережі розігнали фейк

Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк
Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк
Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк
Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк
Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк

Також стало відомо, що пропозицію нібито підтримав керівник Румунської спільноти України Іван Попеску, який також висловився про необхідність створення в Україні міністерства у справах національностей.

Незабаром на інформаційну атаку відреагував сам Павел. Він написав у Facebook, що не має відношення до скандальної заяви.

"Шановні друзі, прошу не звертати уваги на провокаційні видання в мережі. Довгий час перебуваю за кордоном і ніяких інтерв'ю не даю. Фото з соціальних мереж 10-річної давності", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили фейк про "безчинства" Національної поліції України в Миколаєві.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
фейки пропаганда
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это только начало. Украина будет расползаться, как сгнившая ткань. Ведь это продолжение процесса декоммунизацию. При клятых коммунистах было все плохо и приращение землями тоже, поэтому от всего коммунистического наследия нужно избавляться, да, патриёты?
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Хо Хол
Хо Хол
Прощупывают почву и следят за реакцией свиней)))
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Mega Death
Mega Death
Украина доживает последние годочки)) За всё надо платить!))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Mega Death, И за декоммунизацию тоже. Все что было сделано при коммунистах хотят ликвидировать и от их наследия отказаться. Украине сохранить бы оставшиеся земли, а патриёты за Крым кричат.
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