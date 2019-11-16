Віддати румунам частину України: в мережі розігнали зрадницький фейк

ЗМІ поширили неіснуючу заяву депутата Чернівецької обласної ради Дмитра Павела, стверджуючи, що він закликав створити в Україні Румунський район.

Спочатку фейк опублікувало видання "Ведомости Україна", за ним же підхопили і топові російські та українські медіа. З'явилися також аудіозаписи з Павелом (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"На території Чернівецької області серед районів, які є переважно румуномовними або де проживає велика кількість етнічних румунів – це Сторожинецький, Глибоцький, Новоселицький, частково Хотинський. Але Герцаївський район переважно румуномовний. Останній перепис у 2001 році показав, що там на 95% румуномовне населення... Тому його жителям необхідно самовизначитися як румуни і створити громаду в межах району і, глобально кажучи, адміністративно і політично оформляти його як Румунський", – нібито процитували представника "Опозиційного блоку".

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Також стало відомо, що пропозицію нібито підтримав керівник Румунської спільноти України Іван Попеску, який також висловився про необхідність створення в Україні міністерства у справах національностей.

Незабаром на інформаційну атаку відреагував сам Павел. Він написав у Facebook, що не має відношення до скандальної заяви.

"Шановні друзі, прошу не звертати уваги на провокаційні видання в мережі. Довгий час перебуваю за кордоном і ніяких інтерв'ю не даю. Фото з соціальних мереж 10-річної давності", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили фейк про "безчинства" Національної поліції України в Миколаєві.

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