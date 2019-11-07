Дмитрів день: чого не можна робити 8 листопада

8 листопада православні віряни відзначають Дмитрів день. Цього дня вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, який прийняв мученицьку смерть за християнську віру.

У Димитрів день OBOZREVATEL підготував інформацію про свято, а також про головні прикмети, заборони і традиції цього дня.

Хто такий Дмитро Солунський?

Дмитро Солунський, також відомий як Мироточець, – християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь (Салоніки), який за віру був проколотий списами.

Відомо, що жив він за часів імператора Діоклетіана. У житії його сказано, що батьки Димитрія спочатку були таємними християнами і після народження Дмитра відразу ж його охрестили в домашній церкві, а потім намагалися виховувати в благочесті та вірі.

Дмитро Солунський також відомий як Мироточець

Не знаючи про християнську віру Димитрія, римський імператор призначив його проконсулом Фессалонікійської області. Замість того, щоб переслідувати християн, Димитрій на своїй посаді відкрито навчав мешканців міста християнської віри та викорінював ідолопоклонство й поганські звичаї.

Коли про це дізналася влада, святого Дмитра кинули до в'язниці і пробили списами. Тіло святого римляни кинули на з'їдіння звірам, проте побожні солуньські християни взяли тіло і поховали його.

Дмитрів день 2019: що потрібно робити в цей день

У Дмитрів день з іменинами вітають усіх Дмитрів.

Крім того, в Дмитрів день у народі було прийнято пити пиво: "У Дмитрієв день і горобець під кущем пиво варить".

У Дмитрів день з іменинами вітають усіх Дмитрів

Також прийнято було одягатися тепло – вважалося, що це врятує від злих морозів взимку.

Дмитрів день 2019: що не можна робити в цей день

У Димитрів день традиційно не дозволялося працювати.

Також у цей день не можна оминати увагою покійних родичів. Причому їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві (хоча б просто ставлять свічки в храмі), але ще й залишають на ніч їм воду і новий рушник: щоб спочила душа могла напитися або помитися.

Причому обід в цей день подають увечері, оскільки приходу душ чекають після настання темряви. Від кожної страви відкладають по ложці в окремий посуд, залишаючи його потім під іконою або в іншому "урочистому" місці.

У Димитрів день традиційно не дозволялося працювати

Головні прикмети і забобони на Дмитрів день

Дмитрів день означав закінчення сезону сватання. Напередодні різдвяного посту і наступних свят лише до цього дня дозволялося засилати сватів. У народі казали: "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра не буде такою".

За прикметою, Дмитрів день знаменує прихід зими: мовляв, святий Дмитро закриває землю золотим ключем до приходу святого Юрія (6 травня). Наші пращури казали: "На Дмитра зима на тин лізе".

Якщо цей день видавався сніжним і морозним, то й весни чекали холодної і сніжної: "Коли Димитрій по снігу, то й Великдень – по снігу, а Димитрій по голу, то й Великдень по тому".

Якщо зоря була багряною, то чекали вітряної погоди, а холод означав, що скло на вікнах запотіє.

У деяких країнах на Дмитрів день ворожать на гостях: якщо першим у цей день до будинку зайде людина заможна і добра, то й рік вдасться прибутковим.

Дмитрій відкрито навчав християнської віри та викорінював ідолопоклонство й поганські звичаї

У народі говорили, що в ніч на Дмитрів день нечисть краде з неба місяць, щоб видоїти її як корову.

Що можна просити в Дмитрів День

У Дмитрів день просять:

– про надання допомоги під час військових дій,

– про зцілення хвороби очей,

– про дарування терпіння і мужності,

– про прозріння сліпих.

Молитва до Святого Дмитра

До Святого Дмитра звертаються з молитвами. OBOZREVATEL наводить одну з них:

Як великого поборника в бідах знайшла тебе Вселенна, стратостотерпче, ти перемагаєш народи, бо, як скинув ти Лієву гординю і на подвиг сміливим учинив ти Нестора, так святий Димитріє, молися Христу Богу дарувати нам велику милість (Тропар, голос 3).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про Свято Казанської ікони Божої Матері. Ця ікона вшановується як чудотворна, її вважають покровителькою жінок, сім'ї та дітей.

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