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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Геть розпач і безнадію! Перемога буде за нами!

36.2т

Сьогодні всю ніч снилась наша Війна за Незалежність...

Був на передку з 93-ою бригадою. Якийсь незнайомий комбриг, начштаба, начарт, комбати... всі незнайомі. Але цілі відпрацьовували разом, просувалися вперед, звільнили якісь населенні пункти на Донеччині...

Потім - море, Алушта, Судак. Працювали разом із 36-ою бригадою морпіхів...

Скрізь перемагали без великих втрат.

Це був тільки сон...

Дружина каже, що уві сні "щось штурмував" і "сміявся". Мабуть, перемагав) Як у літку 2014-го. До Іловайська.

"В одну річку увійти двічі не можна", але знову перемагати і звільняти українську землю - ми можемо і зобов’язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього геть не хоче. Бо вважають, що втомилися...

Але ж ми, воїни, ніколи не йшли за масою, ми завжди йшли своїм шляхом....

Тому, геть розпач і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях.

Бо з нами Бог! Тоді - хто ж проти нас?!

Перемога буде за нами!

Ви ж ”за”, пане Володимир Зеленський?

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Ярош
Місце
Україна
Теги
війна перемога
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Gordon Yury
Gordon Yury
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
В НАСТОЯЩЕЕ время у нас ОСТАЕТСЯ только ВЕРА и НАДЕЖДА на Яроша и других ПАТРИОТОВ. Надежда, что ОНИ НЕ СДАДУТ Украину.Это наш ОБЕРЕГ. Все их побаиваются их НО!!! ВСЕ НА НИХ НАДЕЮТСЯ и уверены, что это наш ФУНДАМЕНТ.Наш последний РУБЕЖ.И ОНИ УМРУТ за Украину это ТОЧНО! Бог Вам в помощь Дмитрий!
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Кравчук Александр, вы написали: "И ОНИ УМРУТ за Украину это ТОЧНО!" Скорее бы!
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Czarniecki Jan
Czarniecki Jan
дімон, начисть патрон, твоя пісня файна - нова, починаймо знову "чистити зброю", мити руки перед обідом тощо
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