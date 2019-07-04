Я непогано знаю історію України...
Памятаю про "отаманщину" 1917-1922 років, коли Петлюра був проти Скоропадського, Григор‘єв - проти Петлюри, Махно - проти Григор‘єва, Зелений - проти Махна тощо. А, начебто, всі були за Україну...
Пам’ятаю і про розкол в ОУН...
Коли "мельниківці" боролися проти "бандерівців", а потім частина "бандерівців", яка почала називатися "двійкарями", виступила проти Бандери і т.д.
Вважаю історичною подією об`єднання націоналістів у 2019 році. Це було зробити нелегко, але як виявилося, можливо. Дуже сподіваюсь, що націоналісти здолають антинаціональні політичні технології та будуть мати у Верховній Раді свою фракцію. І тоді нам, українцям, буде легше навести лад всередині країни та перемогти у війні за Незалежність.
Але, націоналісти – це тільки частина українського народу. Багато українських патріотів віддадуть свої голоси за інші патріотичні партії... Така об’єктивна реальність. І не враховувати цього аспекту є дуже недалекоглядно.
Так. Націоналісти були завжди першими: і на Революції Гідності, і на Війні. Але, перемагали ми, тільки завдячуючи об’єднаним силам і енергіі всього українського народу. Звичайно, з Божою допомогою!
Для чого я це пишу?..
Отримав інформацію про сутички під Конституційним Судом України.
По-перше, вважаю судову гілку влади в Україні антидержавною і форпостом російської імперії. Удар по антиукраїнських судах - справа богоугодна і національна.
По-друге, такі попереджувальні акції є дуже добрими і мають об’єднувати суспільство.
По-третє, будь-які сутички між українськими організаціями грають на руку Кремлю, медведчукам, вілкулам, мураєвим.
По-четверте, ми всі разом маємо протистояти ворогам. В Україні для цього є "опоблоки", "за життя", якісь, мені не відомі, "шаріі" тощо...
І останнє. Бити або штурхати жінок – не гідно чоловіків і, тим більше, воїнів. Немає у тому честі...
Тому, тільки в українській єдності – сила.
Україна понад усе!
P.S. Нам всім, українцям, в яких би партійних таборах ми не перебували, треба толерантніше ставитися один до одного і не провокувати протистоянь. Молодь зараз дуже заведена.
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