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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Вчора - ви черговий раз "зробили" ворогів України!

32.9т

Друзі!

Вчора, ви всі — військові, добровольці, волонтери, небайдужі цивільні — черговий раз "зробили" ворогів України!

Вчора, ви всі, вчергове, захистили Честь та Гідність тисячолітньої української нації!

Вчора, ви всі поставили жирний хрест на спробах перетворити Україну на московсько-хохляцьке шапіто!

Вчора, ви всі зробили крок у завтрашнє українське майбутнє нашої Держави...

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Я горджусь тим, що є Українцем!

Слава Українським Воїнам!

P.S. Я ж казав, що "Все буде Україна!"

P.P.S. Ейфорії немає. Є бачення перспективи...

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
День Незалежності
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
Хотелось бы разъяснений. Какая именно "перспектива" привидилась этому малохольному?
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van Dijk Max
van Dijk Max
пришел как то бабченка в сбу и грит - хочу вот мол в тылу агрессора шпиеном быть. Генерал сбу - есть такая работа , даем 10 лямов долларофф и 25 хрювень на ету операцию . Бабченка - за такое бабло согласен!!!.Все чин по чину , подписали догвор. Генерал ну иди в кассу получай деньги. Возрасщается бабченка - генерал слухай мне в кассе тока 25 хривень дали , а где 10 лямов зеленых? .Генерал - ты личность известная , тебе маскировка нужна, по легенде , слепой калека без рук и ног приезжает в москву , так вот 10 лямов , ето оплата за ампутацию твоих конечностей , лана не задерживайся иди к хирургам
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Лотоцький Павло
Лотоцький Павло
Агов, азіяти, все норм
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