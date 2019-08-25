Друзі!

Вчора, ви всі — військові, добровольці, волонтери, небайдужі цивільні — черговий раз "зробили" ворогів України!

Вчора, ви всі, вчергове, захистили Честь та Гідність тисячолітньої української нації!

Вчора, ви всі поставили жирний хрест на спробах перетворити Україну на московсько-хохляцьке шапіто!

Вчора, ви всі зробили крок у завтрашнє українське майбутнє нашої Держави...

Я горджусь тим, що є Українцем!

Слава Українським Воїнам!

P.S. Я ж казав, що "Все буде Україна!"

P.P.S. Ейфорії немає. Є бачення перспективи...

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