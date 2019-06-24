Может быть название поста вам покажется дурацким: ну как можно выжить? Никак!

Если что-то случилось с самолетом, то всем хана, на то он и самолет. В американском докладе, анализирующем авиационные происшествия с 1983 по 2000 год, Национальный совет по безопасности на транспорте установил, что выживаемость в авиакатастрофах составила 95,7%. Статистика показывает, что даже в серьезных авариях, где произошел пожар и значительный ущерб, 76,6% пассажиров выжили.

Полет самолета

И еще одно: в 40% смертельных случаев, почти половина всех жертв авиакатастроф могла бы быть предотвращена, если бы пассажиры приняли надлежащие меры.

А вот собственно эти меры, который может принять любой пассажир и максимально увеличить свои шансы в попадание 95% выживших в авиационных происшествиях:

1. У тебя всего 90 секунд, чтобы выбраться.

Понимание этого является ключевым ингредиентом выживания, и будет обрамлять все другие советы в этом посте. Если вы пережили аварийную посадку, у вас есть хороший шанс выбраться из самолета живым. Но, у вас есть только 90 секунд, чтобы сделать это.

Видите ли, большинство пассажиров в авиакатастрофе погибает не от удара, а от огня, который обычно охватывает самолет после этого.

Люди могут быть удивлены, что они пережили удар, и становятся самодовольными.

Люди сильно недооценивают, как быстро огонь может распространиться и поглотить самолет. Опросы показывают, что большинство людей думают, что у них есть около 30 минут, чтобы выйти из горящего самолета.

Реальность такова, что в среднем требуется всего 90 секунд, чтобы огонь прожег алюминиевый фюзеляж самолета и поглотил все и вся в нем.

2. Будь в форме

FAA протестировал почти 2500 человек в моделируемых эвакуациях, чтобы узнать тип человека, который обычно выживает.

Молодые, стройные мужчины имеют лучшие шансы выжить в авиакатастрофе. (У старых и полных людей шансы гораздо меньше)

Чтобы избежать авиакатастрофы, вам нужно быстро маневрировать по узким проходам с багажом и обломками. Возможно, вам даже придется разбирать завалы с вашего пути. Затем вы должны проскользнуть через аварийный выход, который может быть в ширину около 50 сантиметров.

Это не только может снизить ваши шансы на выживание, но и подвергнуть риску жизни других людей, потому что они должны ждать, пока вы благополучно выйдете.

3. Летайте в больших самолетах, если это возможно

Согласно исследованиям FAA, более крупные самолеты имеют больше поглощения энергии в аварии, что означает, что вы подвергаетесь менее смертоносной силе, и это может приравниваться к лучшей выживаемости.

Также избегайте региональных перевозчиков, если это возможно — у них уровень аварий и инцидентов в два раза выше, чем у национальных перевозчиков, а их пилоты часто менее опытны и перегружены работой.

4. Помните правило "пяти рядов"

По словам людей, которые посвящают свою жизнь изучению авиакатастроф, статистика неубедительна, потому что каждая авиакатастрофа отличается. Конечно, многие аварии происходят носом вперед, что делает заднюю часть самолета более безопасной, но некоторые из них — хвост или крыло.

Ты просто не знаешь, в какую аварию попадешь. Вместо того чтобы беспокоиться о том, находится ли ваше место сзади, сосредоточьтесь на поиске места рядом с выходом.

По словам исследователя Эда Галеа, те, кто выживает в авиакатастрофе, как правило, сидят в радиусе пяти рядов от выхода. За пределами пяти рядов шанс выбраться живым уменьшается.

5. Помните правило + 3 / - 8

В мире авиации плюс 3 / минус 8 относится к первым трем минутам после взлета и последним восьми минутам перед посадкой. По данным исследователей авиакатастроф, около 80% всех авиакатастроф происходит в этот период.

В промежутке между этими моментами шансы на авиакатастрофу резко падают. Таким образом, если вы хотите повысить свои шансы на выживание, вам нужно быть особенно бдительными и готовыми к действию в течение первых 3 минут после взлета и последних 8 минут перед посадкой.

Вот некоторые предложения о том, что делать и не делать:

Не спи.

Убедитесь, что ваши ботинки зашнурованы. Если вы путешествуете с женой или девушкой, убедитесь, что она носит балетки, а не высокие каблуки. Трудно бегать на шпильках.

Не пейте перед посадкой в самолете.

Убедитесь, что ваш ремень безопасности надежно пристегнут — низко и плотно.

Продумайте план действий.

Вам не нужно быть параноиком в это время, просто бдительно расслабленным.

;)

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