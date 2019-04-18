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Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
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Перемога Зеленського — це перемога Instagram над Facebook

2.5тЧитати матеріал російською

Нещодавно в інтервю для Главком я вказав на специфіку українських виборів - у нас на поверхні не антиеліта протидіє еліті, а масова культура протиставляє себе елітарній політичній культурі.

Специфіка не в тому, що в інших країнах все інакше. Там ті ж процеси. Просто у нас це наразі найяскравіше і найчіткіше проявилося.

Маскульт все ще формують телебачення і соцмережі. Але динаміку еволюції маскульту найкраще видно у соцмережах. Тобто там можна побачити, яким буде виборець завтра. І що на нас чекає.

Масову культуру останніх років визначали Фейсбук і Твіттер. Це тут розгортали дискусії, збирали групи та протести, постили котиків, їжу та красиві тіла на відпочинку.

Ці соцмережі трансформували свободу слова у словоблуддя і вкорінили нову культуру - або ти впадаєш в крайнощі і збираєш свою паству жорсткими, радикальними, відвертими висловлюваннями, або навпаки намагаєшся сподобатися усім одразу чи просто не наражатися на нищівну критику будь-кого, і тоді уникаєш будь-якої ясності у висловлюваннях, підміняючи зміст прикольністю. Паства збирається довкола тебе, тому що ти прикольний.

Збалансованість паству не збирає.

Тефлонова риторика, яку ми зараз споживаємо посеред виборів - плід саме цієї культури. Подивіться на Цукерберга з ФБ чи Дорсі з Твіттера. Вони за все добре і проти всього поганого. Вони уникають чітких відповідей на чіткі запитання. Їх спілкування з медіа чи професійними модераторами зведене до мінімуму. Вони не можуть собі дозволити руйнувати міф про себе і свої продукти. Це питання їх виживання.

І на цьому тлі ми бачимо, що ФБ і Твіттер програють війну за увагу новим платформам. Нещодавні цифри показали, що користуванням ФБ впало, а користування Інстаграмом росте.

Інста - це маскульт сьогоднішнього дня. Туди мігрували котики, їжа, красиві тіла і відпочинок. Люди там хочуть ще менше політики ніж було у ФБ і Т. Але при цьому хочуть мати своє громадянське право впливати на політику.

Якщо Володимир Зеленський переможе на виборах, це буде, зокрема, і перемога Інстаграму над Фейсбуком. Тефлоновість в Інстаграмі ще важливіша ніж на попередніх платформах. І це теж має визначати поведінку тих, хто апелює до цієї аудиторії.

У світі зараз набирає обертів соцмережа наступного покоління TikTok. Це маскульт завтрашнього дня.

Я провів в ній декілька днів. Це Інстаграм, позбавлений сенсів. Суцільне по приколу. ТікТок набирає обертів за рахунок підлітків. Це громадяни завтрашнього дня. Це маскульт, який заявить свої права на владу вже незабаром. І те, що здається приколом зараз, буде здаватися елітою.

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Бег по кругу

У сухому залишку:

- маскульт перемагає еліту;

- еліта, щоб зберегти вплив на суспільство, має переосмислити себе в категоріях маскульту;

- "прикол" - це не спалах, це ключове слово маскульту завтрашнього дня (відповідно, немає сенсу глузувати з приколу);

- треба вчитися жити у цій реальності та управляти нею.

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Дмитро КулебаДмитро Кулеба
Місце
Україна
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Не так - "Перемога Зеленського — це перемога Instagram над Facebook" Перемога Зе это будет подтверждение дебилизма наших СОЖИТЕЛЕЙ (не граждан Украины), котрые ведутся на образ киношного милашки
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