"ЛНР" – это внебрачная дочь России, от которой она уже хочет отказаться. Спустя 5 лет после "рождения" она никак не выросла, а если бы "мать" отказалась сразу после рождения, то уже никто бы даже не вспомнил о ее существовании.

Вы знаете, когда ребенок делает что-то плохое, не по понятиям, что она делает впоследствии? Ругает, говорит, что так нельзя.

Вот так и получилось с "ЛНР". "Рука Кремля" назначила на руководящие посады, как бы персонажей, которых выбрал народ. Да только всё, что бы они не сделали, точно не для граждан "республики".

Основные промахи начались буквально сразу после побега в Россию И.Плотницкого и назначения на его место Л.Пасечника.

Руководство "ЛНР"

Вся суть в том, что мэр Луганска М.Пилавов начал подрывать авторитет главы "ЛНР". Одно из того, что он сделал – влез в темные схемы отмывания денег.

Как стало известно, причиной конфликтных отношений, между двумя по-своему "влиятельных" людей, это то что мэр Луганска поставил ультиматум главе "ЛНР". Точнее, это делиться прибылью от поступающих дивидендов на развитие "республики" из России, и от бизнеса, который крышует Пасечник в городе.

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В результате неудовольствия и открытых непониманий между главой "ЛНР" и мэром Луганска начались тёрки. Только вот Пилавов не рассчитал своих сил, посягнул на то, чего "не полагается".

Вот эти все моменты внесли раскол между мирным население города. Многие начали высказываться как против главы "ЛНР", так и против мэра Луганска тоже.

Даже "председатель народного совета "ЛНР" Д.Мирошниченко высказался по этому поводу: "Я не знаю, к чему эти разборки приведут, но скажу одно: товарищ Пилавов полез туда, куда ему не нужно. Можно в ближайшем будущем ожидать отстранения от должности мэра Луганска".

Дерибан интересов – это привычное действо в "ЛНР". Вот только чем это всё закончиться, в чью пользу, никто не знает.

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