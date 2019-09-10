Всем известен тот факт, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. По программе 35 на 35. Много об этом можно рассуждать. Только вот мучает вопрос, а что будет с "Л/ДНР"?

Давайте восстановим в памяти основные моменты, когда Россия "помогала" псевдогосударствам удержаться на плаву. Не будем учитывать военную составляющую. Рассмотрим на примере "ДНР".

Итак, Россия направляла гуманитарные конвои, которые должны были помочь людям, которые в этом нуждались, только предыдущий и нынешний главари "ДНР" отмывали на этом деньги. Все прекрасно помнят, что случилось с бывшим руководителем "республики".

На некоторое время "кормилица" прикрыла поставки помощи, в результате чего в "республике" запаниковали, потому что они не в состоянии обеспечить свое население самостоятельно.

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Также добавлю, что в тот промежуток времени пока Россия не направляла гумпомощь, около десяти проверок она отправила в "ДНР" и это только за 2019 год. После прибытия в 85 гуманитарного конвоя буквально через несколько дней прибыла внеплановая проверка, потому что многим нуждающимся людям не досталось ничего. И всё это на совести Пушилина, ведь без его команды гуманитарку не раздавали.

В "республике" массово недовольны его деятельностью. Начиная от заместителей и заканчивая пенсионерами, которые ни в чем не виноваты. Что уже тогда говорить за главного "партнёра или союзника"?

Самое интересное в том, что он пытается всеми известными и неизвестными способами как-то сгладить накаленную обстановку. Только ничего не получается. Рейтинг падает.

Рано или поздно новообразовавшиеся "Л/ДНР" станут как кость в горле России, и она просто будет вынуждена их слить, это всего лишь вопрос времени…

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