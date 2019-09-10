Всем известен тот факт, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. По программе 35 на 35. Много об этом можно рассуждать. Только вот мучает вопрос, а что будет с "Л/ДНР"?
Давайте восстановим в памяти основные моменты, когда Россия "помогала" псевдогосударствам удержаться на плаву. Не будем учитывать военную составляющую. Рассмотрим на примере "ДНР".
Итак, Россия направляла гуманитарные конвои, которые должны были помочь людям, которые в этом нуждались, только предыдущий и нынешний главари "ДНР" отмывали на этом деньги. Все прекрасно помнят, что случилось с бывшим руководителем "республики".
На некоторое время "кормилица" прикрыла поставки помощи, в результате чего в "республике" запаниковали, потому что они не в состоянии обеспечить свое население самостоятельно.
Также добавлю, что в тот промежуток времени пока Россия не направляла гумпомощь, около десяти проверок она отправила в "ДНР" и это только за 2019 год. После прибытия в 85 гуманитарного конвоя буквально через несколько дней прибыла внеплановая проверка, потому что многим нуждающимся людям не досталось ничего. И всё это на совести Пушилина, ведь без его команды гуманитарку не раздавали.
В "республике" массово недовольны его деятельностью. Начиная от заместителей и заканчивая пенсионерами, которые ни в чем не виноваты. Что уже тогда говорить за главного "партнёра или союзника"?
Самое интересное в том, что он пытается всеми известными и неизвестными способами как-то сгладить накаленную обстановку. Только ничего не получается. Рейтинг падает.
Рано или поздно новообразовавшиеся "Л/ДНР" станут как кость в горле России, и она просто будет вынуждена их слить, это всего лишь вопрос времени…
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.