На следующих выходных в "ДНР" будут проходить грандиозные празднования. Для жителей Донбасса эти дни считаются очень торжественными, потому что каждая семья этого региона связана с угольной промышленностью. Итак, что же нам подготовила "народная власть" в преддверии Дня Донецка и шахтера?

В сети широко распространяется план мероприятий, который пройдет с 22 по 29 августа. В эти дни Донецк посетят звёзды российской эстрады, что считается очень большим достижением и конечно запланированное открытие памятника погибшему "герою республики" А.Захарченко. В интернет сети уже изрядно поглумились над этим, мягко говоря "памятником", у которого нету ничего общего с "суперкомандующим". Конечно, это все очень интересно, но что нам приготовил действующий глава "республики" Д.Пушилин?

Итак, после провальной акции "фальшмоба" обращения к президенту Украины В.Зеленскому в "республике" произошло затишье. Идея команды Пушилина заключалась в том, что жители Донбасса устали от войны (это правда), "народная власть" готова на любой вариант решения проблемы, лишь бы прекратить этот беспредел (это не правда). Руководствуясь данной идеей было решено ускорить процесс воссоединения "ДНР" с Украиной, ведь на самом деле все руководители "республики", в том числе и силовой блок, верят в то, что при особом статусе все они останутся при своих должностях, а людям и так все равно при какой власти жить. Люди реально в это верят!

Исходя из этой информации, можно с уверенностью ожидать что на праздниках "народная власть" во главе с Д.Пушилиним будет всячески склонять население к возвращению в Украину.

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