"День шахтёра" – один из основных праздников как в "ЛНР", так и в "ДНР", на данный момент истории. Это прекрасный повод залить душу бодяжным спиртным, с кем-нибудь подраться, чтобы потом загреметь в застенки "МВД ЛНР". Самое главное – успеть всё сделать до наступления комендантского часа.

Сам концерт в "ЛНР" был организован с заезженных русских артистов. Скоро всё население "республики" будет знать их песни наизусть, даже если и не любят самих исполнителей. Но всё это мелочи, по сравнению с тем, как отпраздновали "защитники ЛНР" праздник на передовой.

Ничто не предвещало беды, но она всё же нагрянула…

Итак, рано утром 26 августа из 6 отдельного казачьего полка "имени атамана Матвея Платова" (воинская часть 69647, место дислокации Стаханов) прибыла проверка во второй мотострелковый батальон "ДОН".

Террористы "ДНР"

Угадайте: какая причина проверки? Вы правы – алкотрэш. Бойцы вышеупомянутого батальона так нажрались, что начудили на пару лет в перед.

В ночь с 25 на 26 августа было задержано 12 человек в состоянии сумасшедшего опьянения. Как говорят в народе, "напился как свинья – будь человеком, иди спать". Нет, у них не так. Как стало известно от неравнодушного гражданского населения к "защитникам", алкашня "при форме" начала штормить ближайший магазин, и это всё в час ночи. Просто душа начала просить добавки. Да и это не самое интересное.

После того, как не получилось взять штурмом магазин, один из них решил взять служебную машину и поехать к своим товарищам в соседний батальон. В результате этого получилось: одни сбитые ворота и двух травмированных своих часовых, которые дежурили возле них. Кстати, этого специалиста ищут, и никто не знает, где он до сих пор.

И вот эти люди "защищают" народ! А кто от них может защитить? Если алкотрэш – это основное поле действий, в котором никто не может победить такую "армию".

Самое страшное, что у этих людей оружие. И в какую сторону они его повернут завтра, никто не знает. Минимально, что они могут сделать, это перестрелять сами себя. Зато так будет всем спокойней.

Вот это и есть истинное лицо "защитников республики".

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