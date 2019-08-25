24 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" получать российские паспорта в упрощенном порядке.

В "молодых республиках" оккупационная власть, да и сама матушка-расея были уверены в огромном ажиотаже. Но… не так всё вышло гладко.

Ну не подумали они о том, что, во-первых, цена паспорта РФ неоправданно-высокая (мало кто сможет выделить из скудного бюджета такую сумму), а во-вторых, многие люди вообще задумались, стоит ли получать его на фоне сегодняшних непоняток со стороны России.

Но, если у мирного населения еще есть возможность хоть какого-то выбора, то у тех, кто себя называет "защитниками республики" ситуация явно патовая…

Берем, к примеру, маразматическую ситуацию в "ЛНР".

Со стороны руководства 2ОМСБр (место дислокации город Луганск) поступило распоряжение собрать данные, сколько человек еще не подали документы на оформление "русской бумажки". По информации, от источника из штаба бригады, стало известно, что самым проблематичным подразделением оказалась одна из рот 12 ОМБ 2 ОМСБр, командиром которой является офицер с позывным "Дракон".

Так вот, 80% личного состава роты не подали документы на оформление российского паспорта, в результате чего командир подразделения получил строгий выговор.

Ну вот как такое может быть? Тупо наказывают за нежелание оформлять паспорт России.

В общем, на фоне всего этого можно понять лишь одно: кому-то очень выгодно то, что все боевики будут иметь российский паспорт. И очень даже понятно кому: на фоне этого России будет проще скрыть все свои преступления, которые она совершила на Донбассе.

Если копнуть глубже, то ей выгодно, чтобы все боевики имели российские паспорта и в будущем заявить на весть мир что Украина "убивает исконно русских граждан" на Донбассе.

Ведь не просто так гражданам России, воюющим на территории украинского Донбасса, выдаются паспорта "ЛНР", а местным – российские.

Пошла большая путаница: кручу-верчу-замутить хочу. Да только не выйдет ничего. В Украине давно подготовились к такому сценарию и с легкостью отслеживают всех граждан Украины, незаконно получивших "русские бумажки", по специальному коду.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.