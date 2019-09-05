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5 вересня • оновлено в 06:16
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Среди террористов "ЛНР" началось дезертирство

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В рядах "ополченцев" Донбасса дезертирство становится системным явлением.

Все больше в среде "освободителей" появляется людей, которые начали оценивать реальное, а не надуманное положение в "республике", и хотят избежать хоть как-то наказания за то, что сделали против украинского народа.

Буквально на днях был случай, когда один из боевиков, охранявший воинскую часть в Александровске (Луганская область) сбежал из рядов "армии ЛНР" и, хотя и не сдался украинским военным, но все же возвращаться не хотел.

Разочаровался не только в командовании, но и вообще во всей идеологии, а потому просто предпочел спрятаться у родственников. О нем, безусловно, узнали, задержали специалисты с "МГБ ЛНР" и сейчас он дает показания, сидя на подвале.

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Донбасс вернется в Украину

А вот тут стало известно еще об одном случае: один из бойцов 100-й отдельной мотострелковой бригады дошёл мозгами до того, что русский мир – это всего лишь "красивая обвёртка", в которую завёрнуто то, что противно говорить вслух.

В результате чего он решается на рисковое для него действие – перейти на сторону Украины. При этом боец хорошо понимает, что, если его поймают, то светит человечку пуля в лоб.

переписка террористов "ЛНР"

переписка террористов "ЛНР"

В ночь с 03 на 04 сентября текущего года он идет на риск и начинает воплощать задуманное со стороны позиций террористов, которые находятся вблизи населенного пункта Старомихайловка.

В результате ничего не получилось… Его же "товарищи" гоняли как паршивого пса, и в конечном итоге убили. А потом, естественно, будут обвинять украинских военных в нарушении перемирия. Стандартная процедура для сокрытия своих преступлений.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
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