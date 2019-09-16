Итак, 12 сентября текущего года "министр образования и науки Луганской Народной Республики" С.Цемкало подписал распоряжение, в котором определено следующее: студентам ВУЗов и профессионально-технических училищ "ЛНР", которые закончили 2 курс и по возрасту имеют право получить паспорт "республики", но этого не сделали, аттестат об окончании полного общего среднего образования не выдавать. Также это распоряжение касается выпускников 11 классов средних общеобразовательных школ.

Интересен этот факт и тем, что "руководство республики" специально создает условия для того, чтобы все выпускники оставались в "государстве", а не ехали туда, где созданы все условия для нормальной жизни. И это при том, что уже не только подростки, но и многие взрослые понимают, что "ЛНР" не признана и не будет признана ни одной уважающей себя страной. Руководство "республики" уже не тешит себя иллюзиями в плане поддержки со стороны местных жителей, знает, что сторонников такой жизни в изоляции остались единицы, потому и решает, таким образом, оставить молодое поколение, чтобы не сбежали, и было кого в дальнейшем воспитывать по принципам русского мира.

Кроме, студентов и школьников заботятся тут и о стариках… В "ЛНР" огромная нехватка бюджетных средств и руководству неоткуда их черпать, потому что Россия сокращает финансовые вливания. Иными словами, разгребайтесь со своими проблемами сами. На фоне этого, на брифинге одному из местных средств массовой информации, "председатель Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики" Т.Васильева заявила о том, что, если пенсионеры к марту 2020 не получат паспорта "ЛНР", то пенсионное обеспечение начисляться не будет.

Вывод по пенсиям можно сделать только один: руководство "республики" компенсирует нехватку денег в бюджете, а также может сократить расходы.

Всё делается для людей. Да. И кто знает, что будет дальше?..

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