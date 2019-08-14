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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Донбасс обманули

29т Читати матеріал російською

На Донбассе до проведения "референдума" 2014 года, на котором большинство жителей захотели воссоединиться с русским миром в одно целое, Россия проводила массовые "промывания мозгов" населению Донецкой и Луганской областей. Результатом этого и стала война на Востоке Украины…

В тот же момент, Россия заявляла на весь мир, что "ихтамнет" – это всё шахтёры и рабочие, которые не согласны с политикой Украины. Но самое интересное то, что на территории Донбасса не было оружейных складов и баз хранения техники.

Откуда у "шахтёров" танки, модернизированное оружие, форма и экипировка производства "MADE IN RUSSIA".

Все "гуманитарные конвои", которые РФ отправила на территорию Донбасса – это всего лишь прикрытие страшных преступлений против украинского народа, которые им нужно скрыть от мира.

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Что касается самого населения временно оккупированной территории Донбасса, то им уже настолько надоело все происходящее, что они уже проклинают всё, что связанно с русским миром. Он далёк от моральных ценностей, которые есть основополагающими принципами в цивилизованных странах.

Но, самое страшное другое. Местные жители начали бояться того, что РФ начала стягивать в мирные населенные пункты "молодых республик" тяжелую технику. Свидетельство этому есть переписка матери и сына…

Переписка

Переписка

Что вы скажете на это, любители русского мира? Вот перед вами естественное лицо России. Она так везде решает все свои “траблы”.

Но не стоит ли вам задуматься о том, что может быть в ближайшем будущем!? ВЫ, можете предотвратить эти злые умыслы. У вас есть дети, близкие вам люди, которые безвинны, а они могут пострадать от неудачных экспериментов русского мира!

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Російсько-український конфлікт Псевдореферендуми на південному сході України
Місце
Україна Донецьк
Теги
Росія Новини Росії Донбас ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Треба ж ВВП відвернути увагу населення від внутрішніх проблем..
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
а наша сопля предлагает просто "не стрелять" .......
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Для кастрУлек сойдет))) В особенности - "переписка")))
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