Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
Блогер Всі статті автора

Пушилин испугался и усилил комендантский час в "ДНР"

6.5т Читати матеріал російською

С 19:00 15 августа 2019 года на территории "ДНР" усилятся меры комендантского часа, соответствующее распоряжение подписал Денис Пушилин. Раньше комендантский час продолжался с 23 до 04.00 утра.

В связи с падением рейтинга поддержки главы "ДНР" и распространением протестных слухов среди местных жителей, Пушилин решил обезопасить себя. Так же в "республике" грядут большие праздники, день Донецка, день шахтера и конечно самая страшная дата 31 августа – смерть "героя ДНР" А.Захарченко.

Распоряжения Дениса Пушилина

Распоряжения Дениса Пушилина

Так вот, в информационном поле “республики” широко распространяется в средствах массовой информации “ДНР” о готовящейся провокации со стороны Украины на эти дни. В связи с этим, Пушилин решил, что под этот всплеск можно и усилить контроль над населением “квазиреспублики”.

Новини
Пушилиным недовольны: Россия предъявляет претензии

По состоянию, на сегодня ситуация в Донецке очень тяжелая как в гуманитарном, так и в экономическом отношении, поэтому у населения преобладает чувство тревоги и опасения за свое будущее.

В связи с этим население может высказывать действующей власти свое недовольство, а именно главе "ДНР" Д.Пушилину. Чтобы предотвратить всевозможные митинги и протесты, он подписал распоряжение об усилении комендантского часа.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Тема
Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Олександр Захарченко
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
29
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
А як людям працювати?? У деяких же ж людей робочий час наприклад о 18:00 закінчується, і що їм з роботи додому - спринтівський (забіг) спурт робити???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...