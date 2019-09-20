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21 вересня • оновлено в 18:01
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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Пополнение в рядах "пушечного мяса": история предателя Украины

19.5т Читати матеріал російською

С каждым днем все больше информации о тех "людях", которые жили в Украине, но пошли против своей страны и собственного народа. Впрочем, каждый выбирает путь сам. Но, когда человек идёт против своих, направления развития собственной родины, то тогда его можно считать только предателем.

В этот раз я вам расскажу о человеке, который никак не смог в свои 32 года реализоваться. И потому для себя выбрал путь, в котором стал развиваться и как личность в подразделениях "МВД ДНР", и как предатель Украины. Также стоит отметить, что свои "обязанности" он выполняет образцово.

Знакомитесь: Кленов Александр Васильевич, 06 апреля 1987 года рождения, с.Петровское, Старобешевского района.

Александр Кленов

Александр Кленов

Александр Кленов

Александр Кленов

На данный момент он в звании младший сержант, проходит службу в "МВД ДНР". До этого служил в 11 отдельном Енакиевско-Дунайском мотострелковом полку (в/ч 08818) "Восток" на должности командира моторизованного стрелкового отделения, в населенном пункте Спартак.

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Самое интересное то, что у вышеупомянутого "освободителя" нет ни высшего образования, ни целей в жизни. Он не смог устроиться в жизни нигде, кроме "ополчения". Да и вообще, если присмотреться к людям, которые там служат, то это те, у которых уровень их развития не превышает IQ десятилетнего ребенка, которого можно поманить конфеткой, чтобы он что-то сделал. "Защитников республики" можно сравнить с мартышкой и автоматом, не зря Россия прислала своих кураторов для контроля.

В "армии ДНР" таких как он сплошь и рядом, 90% из них не видят смысла жизни. Это живой пример того, как "русский мир" дал надежду на реализацию себя как личности. Да только это ненадолго. Рано или поздно всем "защитникам" придёт конец.

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Енакієвсько-Дунайський(!!!) полк...а Дунай то яким чином до Енакієво???
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Крым Андрей
Крым Андрей
Очень, очень в тему статейка. Особенно про IQ и реализацию себя... Как раз в подтверждение этого укровоен света, дважды судимый наркоман, захватил мост и стреляя в воздух из зарегистрированного(!!!) оружия, грозился его взорвать.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Какой умственно-отсталый коментатор пошел от ряссеи. Финансирование сократили?
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