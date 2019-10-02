Ни для кого не является секретом то, что Россия – единственный спонсор боевиков, которые оккупировали территорию на востоке Украины. С 2014 года матушка Расия вложила колоссальные суммы денег в "Л/ДНР", но целей, которую она ставила, так и не добилась. "Молодые государства" ничего не достигли: ни независимости, ни автономии. Вообще ничего. Сидят на шее и кушают ее, пока еще живущий, бюджет.

Россия дала сбой. Ну не ожидала она настолько весомого отпора, который дала ей Украина. И что далеко не все, в этом регионе, поддержат такую инициативу.

С одной стороны, РФ уже в напряг содержать псевдогосударства, но и просто взять и уйти она не может. Нужно пока сохранить лицо, а потом… То будет потом. Зато она инициировала перепись населения и тем самым намерена сократить финансовую поддержку сейчас только "ДНР".

С другой стороны, главарь "ДНР" Денис Пушилин обнаглел в корень. Это продемонстрировано тем, что он в открытую начал пилить бабло, которое Россия выделяет для развития народа Донбасса. Также стоит отметить, что в великой стране уже начались перепалки между людьми, которые находятся в близком окружении Владимира Путина, а именно – непонимание между помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, заместителем министра экономического развития Российской Федерации Михаилом Бабичем и заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаковым.

Немаловажным моментом тут стало то, что Россия намерена сократить финансовую поддержку на 40%. И это еще не прошло данное мероприятие. Зато уже один из них был назначен главным куратором по финансовым потокам, которые будут выделяться после переписи "ДНР". А кто именно, узнаем позже уже по результатам запланированной переписи населения.

Тут еще необходимо понимать, что никто не заинтересован в том, чтобы "республике" сократили финансирование. Поэтому искусственно будет создаваться фон массовости населения. В эти списки попадут все, кто проживает на территории "республики" и те, кто просто приехал в гости и даже те, кто когда-то, до войны, проживал там.

Сама перепись будет проходить в конце каждого рабочего дня, для охвата большего количества жителей. Люди, которые будут проводить перепись получат по 10 тысяч рублей. И тут важно знать, что документы, которые идентифицируют личность, не обязательны. Кураторы не смогут проверить эти списки, поэтому они будут заполнены только формально.

Можно сделать только один вывод: это сделано для того, чтобы Россия не сократила финансирование, потому что большое количество приближенных к деньгам сидят на сумасшедших потоках и не хотят их терять. На что рассчитывает народ Донбасса непонятно, а вот то, что руководство "ДНР" намерено продолжать грабить тех, кто просто остался в заложниках ситуации – это факт.

Впрочем, и тут ничего удивительного нет. Ведь чтобы не делалось в "молодом государстве" – это точно не для людей…

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