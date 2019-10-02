Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
Блогер Всі статті автора

Перепись населения в "ДНР": что задумали Пушилин и Россия

7.1т Читати матеріал російською

Ни для кого не является секретом то, что Россия – единственный спонсор боевиков, которые оккупировали территорию на востоке Украины. С 2014 года матушка Расия вложила колоссальные суммы денег в "Л/ДНР", но целей, которую она ставила, так и не добилась. "Молодые государства" ничего не достигли: ни независимости, ни автономии. Вообще ничего. Сидят на шее и кушают ее, пока еще живущий, бюджет.

Россия дала сбой. Ну не ожидала она настолько весомого отпора, который дала ей Украина. И что далеко не все, в этом регионе, поддержат такую инициативу.

С одной стороны, РФ уже в напряг содержать псевдогосударства, но и просто взять и уйти она не может. Нужно пока сохранить лицо, а потом… То будет потом. Зато она инициировала перепись населения и тем самым намерена сократить финансовую поддержку сейчас только "ДНР".

С другой стороны, главарь "ДНР" Денис Пушилин обнаглел в корень. Это продемонстрировано тем, что он в открытую начал пилить бабло, которое Россия выделяет для развития народа Донбасса. Также стоит отметить, что в великой стране уже начались перепалки между людьми, которые находятся в близком окружении Владимира Путина, а именно – непонимание между помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, заместителем министра экономического развития Российской Федерации Михаилом Бабичем и заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаковым.

Новини
"ДНР" решила дотянуться до Москвы

Немаловажным моментом тут стало то, что Россия намерена сократить финансовую поддержку на 40%. И это еще не прошло данное мероприятие. Зато уже один из них был назначен главным куратором по финансовым потокам, которые будут выделяться после переписи "ДНР". А кто именно, узнаем позже уже по результатам запланированной переписи населения.

Тут еще необходимо понимать, что никто не заинтересован в том, чтобы "республике" сократили финансирование. Поэтому искусственно будет создаваться фон массовости населения. В эти списки попадут все, кто проживает на территории "республики" и те, кто просто приехал в гости и даже те, кто когда-то, до войны, проживал там.

Сама перепись будет проходить в конце каждого рабочего дня, для охвата большего количества жителей. Люди, которые будут проводить перепись получат по 10 тысяч рублей. И тут важно знать, что документы, которые идентифицируют личность, не обязательны. Кураторы не смогут проверить эти списки, поэтому они будут заполнены только формально.

Можно сделать только один вывод: это сделано для того, чтобы Россия не сократила финансирование, потому что большое количество приближенных к деньгам сидят на сумасшедших потоках и не хотят их терять. На что рассчитывает народ Донбасса непонятно, а вот то, что руководство "ДНР" намерено продолжать грабить тех, кто просто остался в заложниках ситуации – это факт.

Впрочем, и тут ничего удивительного нет. Ведь чтобы не делалось в "молодом государстве" – это точно не для людей…

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
6
Смішно
18
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ Очередная чисто украиинская перемога и только в украинских сми, потому что: Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. https://tsn.ua/ru/ato/rossiya-sokratila-finansirovanie-ldnr-iz-za-sankciy-razvedka-854092.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Морисян Евгений
Морисян Евгений
блогер - синоним слова пиз@бол. Человек, который отвечает на вопросы, которые ему никто не задавал. Черкасов есть самое прямое этому подтверждение.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это как Порошенко в открытую пилил транши?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / думки

ads pixel