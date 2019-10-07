С первого октября текущего года для жителей "ДНР" начался очередной испытательный период. Это связано с переписью населения, которую, как одни говорят, инициировал глава "ДНР" Денис Пушилин, а другие – что он является всего лишь марионеткой русских деятелей, поэтому этот процесс запустили именно кремлёвские клоуны.

На самом деле, целей у этого мероприятия две – максимально сократить финансирование "молодого государства" и найти пустующее жилье, которое можно "отжать" на основании того пресловутого документа, который приняли оккупационные власти.

В частности, если брать оккупированную часть Донецкой области, то тут прописано дословно: "Имущество, не имеющее собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозяйным и переходит в собственность ДНР по приобретательной давности, которая равняется трем месяцам (90 дней) с момента поступления заявления в органы полиции или органы местного самоуправления, и оформляется решением органов доходов и сборов (ст. 1.3)”. (регулируется Временным порядком, утвержденным Постановлением СМ ДНР от 12.03.2015 № 3-16)

Такие дела…

Ни для кого не секретная информация о том, как должна проводиться перепись населения, какие нужны документы и, самое главное, кто имеет право попасть в списки тех, кого засчитают в число граждан "ДНР".

Но в "республике" всё не так, как у нормальных государств. Никакие документы не нужны, всех гребут под одну гребенку, отсюда ты или нет, никого не волнует, для количества все сойдут. Но галочку, если что, напротив фамилии поставят. Должны же они проявлять бдительность и искать диверсантов?

Интересно то, что за четыре дня переписи, а это приблизительно 28% от всего отведенного для переписи населения в "ДНР" срока, специалисты "главного управления статистики республики" уже устали оббивать пороги квартир, частных домов, общежитий и просто оставляют записки в дверях.

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Напрашивается вопрос: кому нужна эта перепись, или это очередная процедура замыливания глаз? Мы сможем об этом узнать уже после того, как "молодое государство" обнародует количество своих "граждан".

А пока наблюдаем и ждем новых приколов от "независимого, самостоятельного и всезнающего руководства ДНР".

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