Ситуация, которая развивается вокруг нынешнего главы "ДНР" Дениса Пушилина (близкое окружение, из-за того, что он набрал лишний вес, называют его Пушинка), может оборваться. В информационном пространстве "республики" активно муссируется информация о скорой его смене. Это обусловлено, в первую очередь, недовольством Рассии, а во-вторых, он уже не лидер и за ним никто не хочет идти. Он потерял все качества, присущие настоящему вождю, а может и вообще не имел лидерских задатков, способности принимать правильные и нужные решения, вести за собой людей к действительно светлому будущему… Пушинка просто появился в нужный момент и в нужном месте.

Среди населения, которое проживает под его правлением, активно обсуждается вопрос смены руководства "республики". Это просто вопрос времени, причем очень небольшого промежутка. Тем более, что кандидатов на это место не так уж и много.

Главным претендентом на данный момент является "глава оккупационной администрации" г.Горловки И.Приходько.

Что мы знаем об этом персонаже? Вот основные данные, которые представлены в общем доступе: Иван Сергеевич Приходько, 25 октября 1970 года рождения, Донецк — государственный и общественный деятель, "глава администрации" города Горловки с 04 июня 2018 года. Жена — Елена Станиславовна Приходько; два сына — Станислав (род. 1998) и Иван (род. 2007).

Теперь стоит отметить указ, которым был назначен товарищ Приходько на по пост "главы администрации". Его подписал лично А.Захарченко, и это один из последних указов который он успел подписать.

Иван Приходько и Денис Пушилин Ведомости Донбасса

Почему именно Приходько? Здесь всё просто. Перед тем, как начать воровать, он действительно был абсолютно и полностью пропитан теорией "русского мира". На фоне этого даже пытался хоть как-то помочь людям, которые проживали в Горловке на тот момент. И именно по этой причине, доверия у обычных граждан к нему больше, не только в Горловке, но и во всей "республике". Причем гораздо больше, чем к действующему главе.

А вот о том, что за видимым и общеизвестным есть что-то другое… За время войны на Донбассе Приходько стал рублевым миллионером. Так что вопрос о том, кто, кому, зачем и когда помогал остается не просто открытым, а очень интересным…

Пушинка за то время, которое он пробыл при власти, допустил одну очень важную ошибку – он не считался с донецкими авторитетами. И даже не выполнил данное им слово (скорее всего, что и не раз, но это где-то за кулисами).

А вот что касается "главы администрации" Горловки И.Приходька, то он в этом плане более "прохаванный". Понимая, что можно занять место Пушилина, он быстренько обзавёлся поддержкой местного криминалитета.

Один из последних примеров – очень интересная встреча, которая состоялась 11 сентября. Приходько встречался с Арменом Саркисяном в развлекательном заведении "Три березы", которое принадлежит криминальному авторитету. И в тот же момент "глава администрации" Горловки увеличил личную охрану до 8 человек, которых ему порекомендовал именно Саркисян.

По неподтвержденным официально данным, во время встречи обсуждались "деребан" прибыли от ЖКХ и "государственных" заказов на строительство.

Осталось только дождаться, когда настанет время, что Пушинка может улететь далеко и безвозвратно.

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