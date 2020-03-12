Коронавірус у Києві: масок немає, але аптеки придумали альтернативу

Маски в київські аптеки досі не завезли, а для захисту від коронавірусу пропонують купувати хлоргексидин. При цьому паніки в установах охорони здоров'я немає.
Про це повідомили журналісти в Telegram телеканалу "Прямий". Вони провели ревізію аптек у спальних районах столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Єдине, що нам змогли запропонувати з дезінфекторів, – це хлоргексидин, який коштує 13 гривень", – зазначила кореспондентка каналу.
Хлоргексидин – універсальний антисептик
Хлоргексидин відомий як універсальний зовнішній антисептик, препарат має широку сферу застосування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.
Нестача масок спостерігається в країні уже більше місяця, подекуди цей товар ще можна знайти, але здебільшого ситуація жалюгідна.
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