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12 березня • оновлено в 20:13
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/ Життя столиці

Коронавірус у Києві: масок немає, але аптеки придумали альтернативу

4.9т
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Маски в київські аптеки досі не завезли, а для захисту від коронавірусу пропонують купувати хлоргексидин. При цьому паніки в установах охорони здоров'я немає.

Про це повідомили журналісти в Telegram телеканалу "Прямий". Вони провели ревізію аптек у спальних районах столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Єдине, що нам змогли запропонувати з дезінфекторів, – це хлоргексидин, який коштує 13 гривень", – зазначила кореспондентка каналу.

Хлоргексидин – універсальний антисептик

Хлоргексидин – універсальний антисептик

Хлоргексидин відомий як універсальний зовнішній антисептик, препарат має широку сферу застосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
бюрократія "сімейних кланів"... тендери за відкати диктують свою монополію_ анулювати заказ із вимогою сплати пені, новий і прозорий тендер. ТА ЯКЩО ГРОМАДСКІСТЬ ПОСТІЙНО МАЄ ВНИААТИ В "ХОЗДІЯЛЬНІСТЬ" ЯК АУДИТОР, ТО НАВІЩО УТРИМУЮТЬСЯ ПАРАЗИТИ ?_ МІСЯЦЬ ТОМУ ВЖЕ МАЛО БУТИ ВСЕ ЗАКУПЛЕНЕ
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