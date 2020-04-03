Для виявлення коронавірусу замовили 2 млн українських ПЛР-тестів

Офіс президента замовив 2 мільйони українські ПЛР-тестів для виялвення коронавірусу, які почнуть постачати вже з середини наступного тижня.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером повідомив заступник голови Офісу президента та секретар координаційно ради з протидії поширення COVID-19 Кирило Тимошенко.

"Ми запустили українське виробництво ПЛР-тестів, і вже замовили 2 млн тестувань. З середини наступного тижня щодня нам будуть постачати від 2-7 тисяч тестів в залежності від дня, тому що там є свої деталі виробництва. Українські ПЛР-тести дешевші, ніж іноземні, тому ми звісно буде замовляти їх. Вони пройшли необхідні випробування, і вони працюють", – сказав чиновник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у період з 6 до 12 квітня в Україні має бути налагоджено масове виробництво ПЛР-тестів на коронавірус. Над цим завданням уже працює МОЗ.

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