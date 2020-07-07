Для українців відкрили кордони 23 країни: повний перелік

Українці станом на 7 липня можуть в'їхати у 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що вимога про дотримання певних протиепідеміологічних заходів триває досі.

"Країни, які відкриті для українців, їх загалом 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил", – заявив Кулеба.

До переліку країн входять:

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Менш популярні напрямки:

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Бурунді

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Сейшельські острови

Нагадаємо, МЗС закликає не продавати авіаквитки українцям, яких можуть не пустити на кордоні; міністерство просить МІУ і Державіаслужбу провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Афін застрягли 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва.